“Merecemos respeto”: cuestionan ausencia del Gobierno nacional en encuentro de alcaldes

“Ser alcalde es el puesto público más jodido de todo el planeta porque estamos más cerca de la gente. Cuando camino por las calles de la ciudad siempre me piden algo. En ocasiones agobia no poder hacer mucho”, dijo Dau. (También le puede interesar: Descentralización y autonomía local, temas centrales de Fedemunicipios)

Cuestionan al Gobierno

Martín Mejía, alcalde de Calima del Darién, cuestionó la ausencia de ministros y del presidente Gustavo Petro en el evento. Dijo que la intención de estos encuentros es que los representantes del Gobierno nacional escuchen a los mandatarios municipales; sin embargo, en la tarde participó la directora del DPS, Cielo Rusinque Urrego. (Consulte además: “Queremos participar en el 35% de los ingresos corrientes de la Nación”: alcaldes)

“A mí no me convocaron para mañana, me convocaron hoy. Estuve en Bogotá y tampoco vinieron, pero si fueran un par de marihuaneros parados en una carretera cerrando una vía, ahí sí estaba todo el mundo. Qué pena ser grosero o si he irrespetado a alguien, pero creemos que los alcaldes merecemos respeto y llevamos meses de irrespeto en esta Presidencia”, cuestionó Mejía.