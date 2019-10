“Merecemos un mejor servicio de salud”: habitantes de Canapote

Atendiendo a medias. Así es como está funcionando el Hospital de Canapote donde, según señalaron los residentes, solo prestan atención para urgencia y citas de medicina externa, pues hospitalización, atención a embarazadas y servicios médicos para niños no están disponibles.

¿Por qué? El hospital no fue terminado, por lo que de las 3 plantas que le iban a construir, solo pudieron terminar la primera y, al parecer, no fue completo el trabajo que hicieron en este primer piso.

“La infraestructura está a medias, a veces los médicos no prestan la atención adecuada y no es por culpa de ellos, sino porque no cuentan con los materiales necesarios para hacerlo. Nosotros no merecemos este servicio que nos prestan, por eso pedimos un mejor servicio de salud”, dijo Rodrigo Mercado, habitante del barrio.

El Hospital de Canapote fue uno de los 25 centros de salud que fueron beneficiados durante el gobierno de Dionisio Vélez para que fueran reestructurados, sin embargo el proyecto nunca se terminó, quedó en un 47%, a simple vista se notan las deficiencias en la pintura y la estructura poco a poco se está cayendo a pedazos.