“Mi hijo murió por una negligencia médica”: padre de joven con COVID-19

La alarma generada en Cartagena por la muerte de un joven de 29 años a causa del coronavirus, y sin comorbilidades, llevó al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) a iniciar una investigación. (Lea aquí: Joven de 29 años murió por coronavirus en Cartagena; van 21 fallecidos)

En diálogo con El Universal, Álvaro Fortich, director del Dadis, manifestó que el joven, identificado como Jhon Estrada Martínez, había sido trasladado en dos ocasiones por el ente de salud al Hospital Universitario del Caribe (HUC), pero al no presentar condiciones de ingreso fue enviado a su vivienda. Sin embargo, ayer 27 de abril falleció.

Ante ello, Fortich indicó que ya pidió su historia clínica para estudiar el caso.

Denuncian negligencia médica

Por su parte, William Ortega, padre de crianza de Jhon, manifestó, a través de un audio enviado a este medio, que su hijo falleció por una negligencia médica y fallas en la prestación del servicio por parte de la EPS Salud Total.

“Él presentó los síntomas de COVID-19 y fue a medicina general donde le hicieron los exámenes normales. Al día siguiente - miércoles 21 de abril- le hacen la prueba para el virus y le dijeron que tenía que esperar tres días hábiles para los resultados, pero se mete sábado y domingo y esto quedó para el lunes. ¿No se por qué tanto tiempo para unos resultados ante algo tan grave como el coronavirus?. Ellos sabían que el pelao tenía los síntomas”, contó Ortega.

Agregó que cuando Jhon tenía su salud deteriorada por el COVID-19, pidió una ambulancia para trasladarlo a la clínica pero de Salud Total le dijeron que no había.

“Yo luchando con mis amigos desde las 9 a.m. - domingo 26 de abril- conseguí que a las 2 a.m. enviaran una, se lo llevan pero en la clínica ni siquiera lo atienden. El médico lo revisa en la ambulancia, dice que no lo puede recibir y lo devuelve para la casa una hora después. Cuando él llega ya no come, no habla, está mal por lo que apenas amanece comenzamos a gestionar otra ambulancia, la cual llegó a las 3 p.m.. En el traslado le da el primer paro cardíaco, después a las 5 p.m. le da otro y fallece mi pelao”, sostuvo el papá de crianza del joven.