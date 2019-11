“Mi hospedaje nunca ha sido cerrado”: dueña Casa Torices Real

Con papeles en mano y asegurando que el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Alcaldía se habían equivocado al decir que su hospedaje Casa Torices Real había sido cerrado por 5 días en uno de los operativos realizado en este año, Diana Álvarez llegó hasta nuestras instalaciones para demostrar que su negocio es legal y que tiene todos sus documentos en regla.

“Un cliente me llamó preguntándome que cómo así que mi hospedaje había sido cerrado, que porque yo no cumplía con los requisitos exigidos y eso no es así, por eso me vine para acá, para demostrar que esa información es falsa. Mi hospedaje nunca ha sido cerrado”, fueron las palabras de Álvarez, la dueña de Casa Torices Real, el cual está en funcionamiento desde el 2015.