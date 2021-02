Millonario arriendo: el DATT paga cada año $2.500 millones por patios

“Durante el año pasado se estuvo buscando algunos lotes que pudieran servir para trasladar el patio de PJ, porque este no genera ningún ingreso, pero dentro de los predios del Distrito no había uno que reuniera las condiciones de tamaño y accesibilidad y por ello se abandonó esa labor”, explicó Pineda.

Jorge Pineda Guerra, asesor de la Dirección del DATT, indicó que durante más de 10 años la operación de los patios de la ciudad estuvo manejada por la Concesión Circulemos S.A., tiempo en el que el ente de tránsito no gestionó los parqueaderos de su propiedad por distintos motivos, uno de ellos era la poca rentabilidad. No obstante, desde el 2018, fecha en que el DATT asumió la operación de los patios, se emprendió la búsqueda de terrenos propios para reducir los costos en funcionamiento.

Pineda destacó que con el objeto de descongestionar los parqueaderos, durante el 2020 se presentó en el Concejo Distrital un proyecto que buscaba reducir el 95% de los costos de patio a los propietarios de vehículos que tuviesen más de un año inmovilizados, no obstante este no se aprobó en la corporación.

¿Cómo se hará?

A estos vehículos se les aplicará la Ley de Patios o Ley 1730 de 2014, encargada de regular la disposición de los vehículos inmovilizados para que puedan ser vendidos, chatarrizados o donados.

La ley estipula que si pasado un año de la inmovilización el propietario o poseedor no ha retirado el vehículo de los parqueaderos, no ha subsanado la causa que dio origen a la sanción y no está a paz y salvo con la obligación generada por servicios de parqueadero y/o grúa, la autoridad de tránsito lo declarará, mediante un acto administrativo, como abandonado. Hasta el momento, en Cartagena este proceso no se ha realizado.

Lo primero que debe hacer el DATT es el conteo de los vehículos que tienen más de un año, luego debe publicar un edicto en un medio de comunicación de la ciudad para que dentro de los 15 días hábiles siguientes a este el propietario y/o poseedor del vehículo se presente a subsanar la deuda.

Vencido este término, se autoriza al organismo de tránsito que declare el abandono del vehículo inmovilizado. Realizado el acto administrativo, el DATT debe realizar la tasación del precio unitario de cada moto y carro.

El organismo de tránsito debe crear una cuenta especial, en una de las entidades financieras, donde se consignen los dineros individualizados de cada propietario o poseedor del vehículo producto de la enajenación del bien y de la cual se efectuarán las deducciones a las que esta dio lugar.

El DATT podrá enajenarlo mediante cualquiera de los procedimientos autorizados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya sea por unidad o por lotes.