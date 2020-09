Minsalud destaca la forma como Cartagena afrontó el pico del COVID-19

Desde Cartagena, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, resaltó la labor de la ciudad y el departamento en cuanto a la atención el COVID-19 y la acción colectiva para afrontar el pico que generó el COVID-19.

“Hay que hacerle un reconocimiento a Cartagena y sus autoridades. Acá la situación estaba muy complicada, la primera ciudad donde tuvimos realmente un brote crítico y una situación complicada. Tanto el gobernador, Vicente Blel, como el alcalde, William Dau, supieron ponerse la camiseta y trabajar”, sostuvo el jefe de la cartera de salud, agregando que además se contó con el apoyo de la bancada del departamento de Bolívar.

Esa combinación de gobernantes, Congreso, institucionalidad de la ciudad fue reconocida por Ruiz Gómez como la fórmula para que el departamento y su capital, que hoy celebró la reactivación económica, pudiera bajar la curva de contagios.

“Cuando uno mira la curva de Cartagena es una curva que uno quisiera, subió, se truncó y bajó. El truncamiento se debe al esfuerzo de contener la epidemia que trabajamos entre todos para tener este desempeño”, aseguró.

Adicionalmente reiteró que el virus sigue circulante y es fundamental no bajar la guardia. “Nosotros podemos sentirnos satisfechos, pero no debemos ser triunfalistas. De aquí en adelante sigue lo más duro que es mantener el distanciamiento físico, usar el tapabocas y ser consecuentes con el desarrollo de una epidemia que todavía no ha terminado y que debemos seguir trabajando”, dijo.

“Cuando entró Cartagena en la epidemia, probablemente era una de las ciudades más críticas por su deficiencia en el sistema de salud. Logramos pasar a tener un sistema en el cual el Hospital Universitario del Caribe tiene todo un escenario de futuro, los pisos noveno y décimo remodelándose, un piso quinto en el cual le vamos a invertir algunos recursos para que tenga habilitación completa”, manifestó.

Finalizó diciendo que este es un momento de inmensa satisfacción en una ciudad que supo responder, consolidarse y darle a Colombia lo mejor. “Trabajamos día a día, noche a noche, fin de semana tras fin de semana. No es Fernando Ruiz solamente, es toda una institución que se ha volcado y en eso incluyo a mis compañeros de gabinete”.