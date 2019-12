Mintransporte pide agilidad para girar recursos a Transcaribe y evitar alta tarifa

Según los cálculos del SITM, realizados a corte de julio, la tarifa técnica supera en $600 la tarifa usuario, es decir, aunque los cartageneros están pagando $2.500, movilizarlos está costando realmente entre $3.000 y $3.100. ¿Qué quiere decir esto? Que de no superar el mencionado déficit, que impacta directamente en la cantidad de usuarios, el próximo año el aumento en el pasaje, para mantener la estabilidad financiera del sistema, podría aumentar más de $500.

La no aprobación de esta solicitud, que ya ha sido negada en varias ocasiones, afectará directamente la tarifa de Transcaribe en 2020, como lo ha señalado con anterioridad el gerente del SITM, Humberto Ripoll.

Agregó que “la falta de dichos recursos la consideramos como una ruta crítica para el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena de Indias, toda vez que son necesarios para la desintegración de los vehículos del sistema del transporte colectivo, y de esta forma no poner en riesgo la implementación del SITM, y evitar consecuencias financieras adversas a la operación del mismo, como se está presentando en este caso, con los resultados de la Tarifa Técnica y la Tarifa del Usuario 2020.

Responde Pereira

Por su parte, el alcalde Pereira manifestó que está impedido para hablar del tema tarifario de Transcaribe, sin embargo, concuerda por lo expresado desde el Ministerio de Transporte.

“En términos generales, la ministra tiene razón, sin embargo, quizás no sabe que existe otra oportunidad que se acaba de presentar y esa es la opción que tiene el Distrito para aportar los recursos”.

Lea aquí: ¿Por qué el Concejo no da vía libre a $20 mil millones para Transcaribe?

Pereira recordó que el proyecto fue presentado nuevamente al Concejo para su estudio en las sesiones extras, y que la ministra también debe dirigirse a la corporación ya que ellos tienen ‘la papa caliente’ en sus manos.

“Hay que solucionar el tema de que a Transcaribe lo volvieron operador, cosa que no hace parte de la naturaleza, pero no le dejaron los recursos ni nunca se los dieron. Estamos buscando la solución a través del proyecto de acuerdo pero el Concejo no lo autoriza, y es necesaria su autorización para conseguir los recursos”, puntualizó.