$!Minuto a minuto: así transcurrió la protesta de taxistas en Cartagena

7:05 a.m. Se presentó aglomeración de vehículos en cercanías al CAI de Crespo, por lo que se reportaron desvíos en rutas de Transcaribe en sentido Crespo - Portal, la ruta T102 por Canapote y Torices, y retoma su recorrido habitual en el Mall Plaza. Se dejaron de cubrir los paraderos del Centro Histórico.

Después de una fallida reunión con el Gobierno Nacional en la que sus representantes se pararon de la mesa, el gremio de taxistas realizó este miércoles 22 de febrero el que han calificado como el “papá de los paros”, que tuvo movilizaciones en las principales ciudades de Colombia, y Cartagena no podía ser la excepción. (Paro nacional: las vías que se tomarán los taxistas en Cartagena)

7:12 a.m. Durante un recorrido por algunas vías de Cartagena, El Universal reporta bloqueos en Transversal 54 a la altura de la Universidad del Sinú y en La Cordialidad, por lo que hay afectación en las rutas de Transcaribe X102, A114, A117 y X104. Tráfico detenido. (Paro de taxistas: los puntos de movilización en las principales ciudades)

7: 25 a.m. A esta hora se reporta normalidad en la avenida Pedro de Heredia. Se recomienda a los ciudadanos tomar esta vía si van para el Centro o sus alrededores.

8:00 a.m. Vea el en vivo de cómo se encuentra Cartagena tras las protestas de taxistas

8:08 a.m. El Esmad y la Policía hacen presencia en la avenida Santander para controlar la protesta de taxis y evitar disturbios por parte de los mismos.

8:15 a.m. Autoridades dialogan con un grupo de taxistas en avenida Santander para evitar que lleguen a la Torre del reloj, en el Centro Histórico, punto de concentración de las protestas.

8:20 a.m. La secretaria del Interior, Ana María González Forero, hace un llamado a los organizadores a cumplir los compromisos adquiridos para no afectar los derechos de las personas que no hacen parte de la manifestación.