Motociclistas buscan acercamiento con el Distrito, ¿Cuál es el motivo?

En mayo, el DATT reiteró que la primera medida que propusieron fue restringir el parrillero o acompañante en algunos corredores viales y que inicialmente se aplicaría en dos puntos. Esta propuesta tenía excepciones para propietarios que registraran a sus acompañantes en la página web de la entidad, para que así este no tuviera que cargar con los documentos que validaran su circulación con parrillero.

El Sindicato de Motociclistas y la Federación Nacional Unida de Motociclistas (Fenumo), seccional Bolívar, señalaron que un tercer acercamiento con el Distrito no fue posible y que las propuestas, al parecer, quedaron en veremos. “Realizamos dos reuniones con el alcalde, quedamos pendientes a una tercera, que no se ha podido hacer. En los encuentros se debatieron algunos puntos, de los cuales no todos han sido socializados y que aún no han sido aceptados”, dijo Elvis Padilla, vocero de Fenumo en Bolívar.

(También le puede interesar: Propuestas del DATT a los motociclistas de Cartagena)

Padilla añadió: “El hecho de restringirles la movilidad a los motociclistas en algunas vías causaría caos. Creemos que el Distrito debe socializar los temas en discusión con urgencia y retomar las mesas de diálogo”.

Esperanza en propuesta

La propuesta que continúa en la mesa y que es apoyada por voceros de gremios de motociclistas es la caracterización de los conductores que ejercen el mototaxismo, proceso que debe estar acompañado de capacitaciones y oportunidades laborales.

“Es importante que se conozca a ciencia cierta cuántos de los motociclistas que circulan por la ciudad ejercen el mototaxismo para que empecemos el desmonte gradual de esta actividad. El censo determinaría cuántos son profesionales, quiénes necesitan capacitaciones y si tienen emprendimientos”, manifestó Fenumo.