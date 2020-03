Mototaxismo, una prohibición incumplida el primer día

El punto 16 del Decreto 0499 del 16 de marzo es claro: no podrán circular motos con parrilleros en toda Cartagena, y además desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana no podrá circular ninguna motocicleta en ningún sector de la ciudad. La medida es de manera transitoria, mientras se logra avanzar significativamente en la lucha contra el COVID-19. Con esto la invitación a la ciudadanía es a quedarse en casa para evitar la propagación del virus y así evitar más contagios o peor aún, muertes a raíz de esta enfermedad que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia.

No la respetaron

Sin embargo, y a pesar de que la medida busca proteger el interés colectivo para garantizar la salud de niños, población adulta y principalmente tercera edad, muchos mototaxistas salieron a las calles a trabajar como de costumbre, pasando por encima de las autoridades, e incluso hicieron manifestaciones en varios puntos de Cartagena, generando caos vehicular y afectando la movilidad de los cartageneros que iban en los buses de Transcaribe en horas de la mañana. “Es una medida que golpea a los más débiles. ¿Es que acaso el contagio no se puede dar en los buses y en Transcaribe, donde la aglomeración de gente es mayor?”, alegó el mototaxista Brayan Pérez, uno de los bloqueó por varios minutos el sector de la bomba El Amparo. Sobre el riesgo de transmisión del virus que hay en los cascos, señaló: “Los mototaxistas debemos limpiarlos con alcohol cada vez que los use un pasajero”. (Lea: Alcaldía de Cartagena expide decreto con prohibiciones por coronavirus).

La voz de la Administración

Sobre las manifestaciones, el alcalde de Cartagena, William Dau, sostuvo que es una medida necesaria para evitar la propagación del coronavirus. “Todas las personas que suben en moto comparten cascos. Se sube un pasajero, se baja otro, eso es un caldo de cultivo para la propagación del virus. Estamos tomando tantas medidas restrictivas, y no podemos dejar de hacerlo”, señaló el mandatario, quien sobre los ingresos que dejarán de recibir estas personas y otros gremios que deben ceñirse a la norma, expresó: “Se dio la orden de conformar un grupo interno de la Alcaldía para reunirse con empresarios que se han ofrecido a ayudar a solventar esta situación”.

Al respecto, el secretario del Interior del Distrito, David Múnera, también se pronunció y dijo que la Alcaldía está analizando la forma de ayudar a todos. “Sé que todo el mundo tiene derecho a trabajar y como gobierno Distrital estamos mirando, ¿cómo vamos a ayudar a la gente más humilde que su fuente de trabajo es el mototaxismo o la economía informal?, ese es un proceso al que hay que dar inicio y que iremos paso por paso tratando de resolver”, puntualizó Múnera. Se espera que con el pasar de los días más empresas adopten utilizar el teletrabajo como medida preventiva, a fin de que los ciudadanos eviten salir de sus casas.

Habría toque de queda