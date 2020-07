¡Mucho cuidado! Mutual Ser EPS alerta sobre falsa convocatoria

Una convocatoria laboral que se ha dado a conocer en las redes sociales, donde aseguran que Mutual Ser EPS está vinculada, esta entidad prestadora de salud, señala a través de un comunicado que eso es totalmente falso.

“Tras reciente circulación de una convocatoria laboral atribuida a la cadena de supermercados “ARA” en la que se relaciona a Mutual SER EPS, nos permitimos manifestar que la entidad no tiene ninguna relación con el objeto de esta comunicación, por lo que desmentimos la veracidad de dicha información”, reza en el documento.

Además manifestaron que “esta oferta laboral no existe, y que el contenido del comunicado en mención es producto de iniciativas ilegales. Así mismo, aclaramos que todos los servicios de Mutual SER EPS son gratuitos y no requieren de intermediarios, además que el nombre del acreditado como Gerente General de Mutual SER EPS “Agustín Justo Paz”, el cual reposa en la firma de la convocatoria, no corresponde al de ningún empleado de la Entidad.