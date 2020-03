6 puntos claves del trabajo de Espacio Público en Cartagena

El cartagenero Ausberto Coneo Caicedo se posesionó el pasado 18 de febrero como el nuevo gerente de Espacio Público y Movilidad. Tras pasar los filtros de la convocatoria pública hecha por el alcalde William Dau Chamatt, el arquitecto y especialista en urbanismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano es consciente que asume uno de los retos más importantes de su vida. Coneo Caicedo es magíster en desarrollo sustentable de la Universidad Nacional de Lanús en La Plata (Argentina), y acumula un extenso recorrido en la formulación de proyectos de ordenación del territorio y en la planificación urbana y territorial. En entrevista con El Universal, el nuevo gerente de Espacio Público y Movilidad presenta su plan de trabajo en aras de promover no solo un correcto uso del espacio público, sino acciones que permitan que todos los cartageneros disfruten de este espacio.

¿Cómo recibió la Gerencia de Espacio Público y Movilidad?

A mí me pasó como nos pasa a todos los cartageneros. Este nuevo año nos puso ante una realidad que a veces uno da por sentado, pero que está allí, latente. Encontré un espacio público desbordado, casi que en toda la ciudad; con situaciones que vinieron pasando durante los últimos años y que no se les dio el manejo adecuado. Hoy en día lo que vemos es la consecuencia de la no toma de acciones o de la no continuidad en la toma de acciones y el seguimiento de las mismas durante algún tiempo.

¿Mucho se ha propuesto sobre el espacio público en Cartagena. ¿Cual es su visión y propuesta de trabajo?

El espacio público es un escenario donde todos deberíamos caber, donde todos podríamos convivir de manera armónica, es el escenario de la ciudad donde podemos movernos libremente, donde podemos encontrarnos y hacer uso y disfrute del mismo. Pero eso implica unos deberes tanto individuales como colectivos. Por eso una vez llegamos a la Gerencia de Espacio Público trazamos nuestro plan de acción para este periodo comprendido entre 2020- 2023. Un plan que apunta a generar acciones desde la educación a través de cinco líneas estratégicas: educación, recuperación, generación, movilidad y sostenibilidad.

¿Cómo va a enfocar estas cinco lineas estratégicas del plan?

La primera es la educación porque estamos convencidos de que los cartageneros tenemos que comportarnos bien el espacio público, es un tema de corresponsabilidad cívica. No podemos pretender que las cosas se solucionen si nosotros no contribuimos con esta solución. Este componente es fundamental. Recuperación porque sabemos que se está haciendo mal uso del espacio público por parte de muchos actores. Esta es una situación que viene creciendo sistemáticamente y la norma nos permite hacer uso de ella para la recuperación de estos espacios. Sigue la de generación: generar un espacio público efectivo, dotado en medio de los equipamientos que se requieren para que todos podamos hacer uso y disfrute de este espacio público. Movilidad porque necesitamos o tenemos contemplado generar estrategias que mejoren la forma como nos movemos. La ciudad también presenta muchos problemas de congestionamiento, de descontrol. Buscamos generar estrategias para que nos movamos de manera inteligente en todas las vías y espacios públicos del Distrito. Sostenibilidad: el espacio público hay que mantenerlo. Hay que poder reinvertir en él y para eso la gerencia tiene, entre otras estrategias, la de aprovechamiento económico, fundamentalmente en el Centro Histórico, que es donde está reglamentado. Aunque también estamos ubicando otros espacios públicos en la ciudad que nos permitan hacer aprovechamiento económico.

El Centro Histórico es la joya de la corona, pero en materia de espacio público parece encadenado. ¿Cómo regular la invasión del espacio público?

El Centro Histórico indudablemente es la cara amable de la ciudad. Es la joya de la corona. Coloquialmente se dice que es la gallinita de los huevos de oro. El Centro Histórico está, al igual que otros puntos de la ciudad, saturado, abusado, y queremos ser especialmente cuidadosos con las acciones que vamos a realizar allí. En la gerencia tenemos una base de datos que se llama RUV (Registro Único de Vendedores) donde aparecen los vendedores informales que tienen confianza legítima. Esta es una figura jurídica que busca brindar protección a los ocupantes que tienen algún tiempo de estar allí y que por X o Y motivo el Distrito fue permisivo. Encontramos que dicha base de datos fue manipulada, alterada y por eso estamos haciendo una auditoria interna con el fin de establecer exactamente quiénes son los vendedores que tienen confianza legítima y que aún permanecen en el sitio. Vamos a hacer una nueva caracterización para hacer ese contraste, porque la confianza legítima no se puede transferir, heredar o vender. Si a un vendedor se le entregó la confianza legítima solo él puede tener ese beneficio o esa protección.

¿Cómo se controlará el permiso para el uso de plazas en la ciudad?

El Acuerdo 010 de 2014 define el aprovechamiento económico en algunos puntos del espacio público: parques, plazas, plazoletas. Esta norma está pensada para obtener unos recursos que luego sean reinvertidos en el mismo espacio público. En un comienzo tenemos como meta reglamentar los corredores viales, como la avenida Pedro de Heredia, la avenida Pedro Romero, la Transversal 54 y el tramo de la Troncal de Occidente que va desde bomba El Amparo hasta San Fernando, porque sabemos que están siendo ocupados de manera informal y queremos generar algunos puntos de aprovechamiento económico en estos corredores. En el Centro Histórico esos espacios están plenamente definidos, pero es Planeación quien otorga las licencias, abre las convocatorias y, cuando ya están definidos, nosotros como gerencia les hacemos el contrato.

El mercado de Bazurto también es una zona invadida. ¿Cómo va a encaminar su gestión para esta problemática?