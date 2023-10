Muerte de niña: colegio está en clases virtuales y la antena sigue en el suelo

El colapso del artefacto metálico no solo dejó una menor fallecida, dos menores, identificadas como Maria Valentina Miranda y Duandry Valenzuela, también resultaron heridas. La situación obligó a que las clases se suspendieran y hoy volvieron en la modalidad de la virtualidad. Desde la comunidad educativa denuncian que el objeto de la tragedia permanece en las instalaciones del colegio. Lea aquí: Video: Susto en reconocido centro comercial tras desplome de cielo raso

Por el temor que generó lo ocurrido y al ver que aún no se retira el objeto causante del accidente, los padres y los propios niños inscritos en la institución afirman estar indignados con el manejo que se le está dando al caso y se niegan a volver a las clases presenciales en esas condiciones.

Magalis Coronado, gestora social de la comunidad, cuenta que el regreso de los estudiantes está pensado para el 27 de octubre; sin embargo, no están de acuerdo con esa decisión y se niegan a regresar, a menos de que cambie la situación. “Inician clases el 27 y eso tampoco lo vamos a permitir. Los padres de familia manifiestan que no van a mandar a sus hijos y los niños dicen que no quieren entrar”.