Mujer denuncia que IPS no quiere llevarle los insumos médicos a su residencia

Zoila Castellón Cabarcas sufre de pompe, una enfermedad genética que ocurre cuando no hay suficiente o ninguna encima llamada glucosidasa-alfa. Desde que tenía 36 años, cuando le diagnosticaron la enfermedad, comenzó ha recibir el tratamiento necesario para poder curarse o hacer que la evolución del pompe no fuera tan rápido, pero debido a diferentes dificultades que ha tenido con las EPS a las que ha estado afiliada, no ha sido posible su máxima recuperación.

Zoila quien está en silla de ruedas, no puede hacer muchas cosas por sí sola, por eso depende casi el 100% de su esposo Francisco Reyes, quien es diabético, hipertenso y sufre de obesidad, por eso ella ha venido recibiendo atención en casa, para evitar el traslado desde Turbaco, donde residen, hasta la ciudad, donde está la IPS que le presta la atención adecuada.

Pero, según denuncia, desde hace unos meses la IPS Buenos Aires no le han llevado los insumos que necesita para su recuperación a su casa como había sido anteriormente, al parecer, ahora debe ella ir hasta las instalaciones del Centro Médico a reclamarlos.

“Yo estoy afiliada a Mutual Ser contributivo quien tiene en su red de prestadores al Centro Médico Buenos Aires y es el que me está brindando los servicios de atención médica en casa. Hasta hace 4 meses me estaban trayendo los insumos a domicilio a mi casa, pero ahora dicen que no, que había sido un error de interpretación de un funcionario y que los insumos debía irlos a buscar algún familiar mío”, explicó agregando que “yo no puedo ir y mi esposo está entre las personas que están en riesgo para salir ahora por la pandemia, ¿cómo hacemos?”.