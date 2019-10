Mujeres de Cartagena participan en Escuela para aprender de feminismo

Desde el 8 de octubre hasta el 7 de noviembre, mujeres en sus diversidades de Cartagena se están reuniendo para hablar de feminismo.

Se trata de la “Escuela Feminista para la Construcción de Paz”, un espacio formativo impulsado por la “Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad” (Limpal, Colombia), organización feminista, pacifista y antimilitarista que realiza procesos comunitarios con las mujeres de Bolívar desde hace 20 años.

Emilia Morales, oficial de comunicaciones de Limpal Colombia, explicó que la Escuela cuenta con profesoras expertas de universidades de la región, en alianza con la Universidad de Cartagena y Comfenalco, y el apoyo del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena.

“Pero –aclaró-- esta no es la primera vez que la Escuela Feminista se realiza en Bolívar. San José del Playón, María la Baja y San Jacinto (municipios de este departamento) han sido epicentros de la Escuela Feminista que llegó a reforzar lazos de confianza y a potencializar los liderazgos de las mujeres jóvenes y adultas”.

Informó que esta vez la Escuela se centrará en conceptos fundamentales del feminismo pacifista, la participación política de las mujeres y cómo ser activista feminista de una manera sostenible.

“Yo no entendía lo que era ser una mujer feminista. Ahora que me doy cuenta de que las mujeres feministas son las que defienden los derechos de las otras, me he sentido más interesada en este proceso”, dijo Estebana Roa Montoya, lideresa de Bolívar.

Kathy Morales Osorio, profesora de la Escuela, agregó que “para mí es un orgullo sentir que, a partir de la formación de estas mujeres y el reconocimiento de su lucha diaria, estamos al servicio de la sociedad cartagenera”.

La organizadores advirtieron que esta formación no se quedará centralizada en Cartagena, pues las mismas mujeres participantes harán replicas en municipios como Turbaco y Bayunca.

Asimismo añadieron que esta es la primera vez que la Escuela Feminista se hace con una fuerte articulación con la academia, lo que busca que las mujeres participantes se familiaricen con conceptos y teorías alrededor del feminismo pacifista.

“Al final de este proceso se espera que las mujeres no solo hayan adquirido conocimiento para poner en práctica durante su día a día, sino que también hayan construido una red de solidaridad que les permita trabajar unidas por sus comunidades”, indicó Emilia Morales.