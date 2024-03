Mujeres dejan huella a través de Surtigas y Fundación Promigas

En un mundo donde la equidad de género es un pilar fundamental para el progreso, Surtigas y su Fundación Promigas lideran programas e iniciativas con enfoque en el fortalecimiento del papel de la mujer y en dejar una huella social en el territorio.

En línea con esa visión clara de empoderamiento y desarrollo, la empresa y su fundación, en alianza con la Fundación Juanfe, lideran el proyecto ‘Mujeres Pa’lante’, que busca fortalecer las habilidades y capacidades técnicas laborales de madres adolescentes, de cara a su inserción en el mundo laboral.

Gracias a la iniciativa, 60 mujeres de sectores como Nelson Mandela, Olaya Herrera, El Pozón, Loma Fresca y Albornoz, entre otros, ya se han certificado en Servicios Hoteleros, Belleza y Cocina, lo que les ha abierto oportunidades de empleo en sectores con gran demanda en Cartagena. Actualmente, el 100% de las beneficiarias ya cuentan con prácticas profesionales y la meta es que se vinculen laboralmente en las mejores empresas de la ciudad.

Una de estas jóvenes es Alison Ramírez, quien asegura que este proceso le ha cambiado la vida: “Gracias al proyecto hoy puedo decir que he logrado cosas que pensé que nunca podría. Con lo que he aprendido en ‘Mujeres Pa’lante’ me he podido sentir realizada como persona y como madre”.