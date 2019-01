Mujeres protestaron porque oficiales del Inpec no las dejaron ingresar el centro penitenciario

“Yo vengo de San Onofre, que queda lejos a ver mi hijo que tiene una semana de estar recluido y ahora no me dejan entrar ”, manifestó María del Carmen Bolívar, a la cual le habían dicho que podía acercarse al centro penitenciario y visitarlo sin cita porque solo tiene una semana de estar recluido.

Así como ella fueron varias las mujeres que se quejaron en la mañana de este sábado, cuando intentaron ingresar a la cárcel San Sebastián, ubicada en el barrio Ternera de Cartagena.

“Mi hijo, necesita comida y ropa, y a eso he venido, pero los oficiales nos han dicho que no podemos ingresar porque se necesita una cita que se pide por internet”, agregó Bolívar, “justo a mi hijo hay detenido un conocido de 58 años al cual le traje una insulina y no me la dejaron pasar”, preciso la mujer.

Una de las mujeres que se encontraba en el lugar esperando ingresar manifestó que viendo la negativa de los guardias de seguridad y sus superiores, decidieron bloquear la vía como muestra de su inconformidad, al ver que no les daban una respuesta.

Este medio se comunicó con funcionarios del centro penitenciario y hasta el momento de publicación de la nota estos no tenían conocimiento de lo ocurrido pero van a investigar los hechos.