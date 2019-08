Multas por mal servicio de EPS las pagarían los gerentes

Un año esperando por una biopsia en los pulmones es lo que ha tenido que soportar Nicasio Chamorro Vergara, de 73 años. Desde que le fue descubierta la fibrosis pulmonar que padece, ha entrado en una lucha para lograr que se le realice el procedimiento.

“La espera me perjudica, a ciencia cierta no sé qué me pasa, cuando por fin logré que me autorizaran la biopsia, unos días antes llamaron a cancelar de la clínica porque supuestamente necesitan la autorización de la EPS, pero en la EPS no me la dan, me la niegan y dicen que no la necesito”, expresó Chamorro Vergara.

El hombre, oriundo de Ovejas, Sucre, desde tempranas horas de ayer, impulsado por el afán de salvar su vida y mejorar su salud, llegó hasta el hotel Costa del Sol, en Bocagrande, para exponer su caso en la reunión que se realizó en presencia del superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizabal; Marianela Sierra, delegada de protección al usuario; el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Antonio Sagbini, y un delegado de la Secretaría de Salud Departamental.

Al igual que Chamorro, 29 personas más expusieron sus casos de denuncias por mala prestación del servicio en el departamento.