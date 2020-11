“Necesita el traslado urgente y Comfamiliar no lo autoriza”: familiares

“Deben trasladarlo a un lugar donde le puedan prestar la atención necesaria, pues su problema cardiovascular es complejo, ya que tiene obstrucción en 3 arterias, por lo que tiene riesgo de muerte súbita”. Ese fue el parte médico que el pasado, 13 de noviembre, dijeron los doctores de la Clínica General del Caribe que tenía Harry Chico Torres.

Este hombre, según indicaron sus familiares, ya venía presentando algunos dolores en el pecho, por eso ese día se fue por urgencia, donde le hicieron los exámenes de rutina y como todo había salido bien, lo iban a dejar marcharse a casa cuando su condición física cambió y se desmayó.

“En ese momento le volvieron a hacer el electro y demás exámenes necesarios y fue cuando se dieron cuenta de que la situación era complicada y de inmediato lo trasladaron a UCI”, dice Tulia Pérez, su esposa.

La mujer explica que el señor Harry, de 46 años, duró internado en la UCI 9 días, tiempo en que ella comenzó a realizar en la EPS Comfamiliar los requerimientos necesarios para la operación a corazón abierto que deben practicarle para mejorar su calidad de vida.

“Yo envíe las órdenes a Comfamiliar, pero al ver que no me respondían, hablé con la Superintendencia de Salud, Procuraduría, Personería, he hecho de todo, pero a la fecha no me responden y la cirugía es necesaria”, comentó agregando que “a él le habían hecho un cateterismo, porque creían que con esto podía mejorar, pero nada, se dieron cuenta que era complicada la situación”.