Entrevista al presidente Duque: Cartagena debe acelerar los proyectos

A propósito de lo que ha sucedido en algunas ciudades durante el paro nacional, se espera presentar ante el Congreso la ley antivandalismo pero muchos expertos aseguran que hay leyes suficientes para manejar el tema, ¿qué opina?

- Estamos ante unos fenómenos que son muy graves, que no solo son vandalismo sino terrorismo urbano de baja intensidad, estamos viendo destrucción de URI de la Fiscalía, secuestros de buses, cuelgan cables en avenidas, amenaza al comercio, hay tipos penales que sin lugar a dudas se pueden fortalecer, otras que se pueden endurecer, y sanciones donde debemos ser claros, que no haya ningún tipo excarcelación, nosotros tenemos que saber como colombianos que una cosa es la protesta pacífica que es un derecho fundamental que todos protegemos, pero vandalismo, actos de terrorismo, destrucción de infraestructura, son crímenes, son delitos, y como tal tenemos que fortalecer el ordenamiento jurídico para aplicar toda la fuerza de la ley.

Viendo lo que pasa en algunas ciudades con los bloqueos, pareciera haber una desconexión entre los alcaldes y la ley, ¿qué pasa en estos casos?

- En eso hay que ser claros, la Constitución no merece interpretación amañada, el orden público es una pirámide de responsabilidades que tiene a los alcaldes y gobernadores como agentes de orden público del presidente, y al presidente para restablecer el orden público cuando está turbado. Un alcalde no puede decidir si aplica o no la ley cuando se están violando los derechos de los demás, es su deber hacerlo, y si no lo hace está incurso en omisión. Aquí nadie puede salir a quitarle el derecho al trabajo, a la alimentación, a la movilización de otro ciudadano, si lo hace con la omisión de un alcalde, ese mandatario es sujeto de investigación disciplinaria, e inclusive de sanción penal.

Y algunas manifestaciones del paro nacional continúan, ¿algún mensaje?

- Colombia ¿qué necesita? Crecer. Si lo que quieren es más justicia social, no se logra si no reactivamos nuestra economía, la prueba es que ya hemos recuperado más de 4 millones de empleos frente al año pasado. Si lo que se quiere es una renta básica, ya la tenemos, se tiene Ingreso Solidario, la quieren de un millón, la tenemos de 160 mil pesos, ¿aumentar? hay que proponer la fuente. ¿Matrícula gratis? Ya lo tenemos. ¿Subsidio al empleo? Ya lo tenemos. Hoy, desde el punto de vista objetivo, causas que hemos abrazado desde el gobierno, nos permiten entender que nuestro propósito no puede ser detener el país sino tener la discusión desde el Congreso, ver cómo logramos que tengan con qué financiarse y producir bienestar para el país.

Este mes se espera el regreso de los estudiantes a las aulas de clases, y los sindicatos se han opuesto porque también tienen sus peticiones, ¿qué va a pasar?

- Tenemos que ser claros, y es que regresamos a las aulas pero con el modelo de alternancia, un modelo para regresar e ir dando pasos progresivos de tener más interacción. Nos permite tener separación por cursos, previsiones en salud, protocolos de bioseguridad. Hoy Colombia está haciendo lo que muchos países del mundo, y no hay excusa para no ir a atender a los niños, más cuando hemos tenido vacunación masiva de maestros y padres de familia, y a medida que tengamos más certeza de carácter científico que nos permita vacunar niños mayores de 12 años, lo haremos.

Presidente, se critica mucho su cercanía con el defensor, el fiscal, la procuradora...

- Uno en política no puede estar sujeto al vaivén de las críticas, que finalmente ayudan a fortalecer la acción de gobierno. Le propuse a Colombia una agenda de gobierno, 203 puntos, y hemos trabajado para cumplirlos. Lo que hemos logrado en cadena perpetua, leyes de emprendimiento y turismo, energía renovables, tenemos una agenda con la que trabajamos todos los días con intensidad, y lo que tiene que ver con funciones nominadoras del presidente, todas se han cumplido. Hay personas que dicen que el fiscal, procurador, defensor eran cercanos al presidente, pero no dicen que el señor fiscal fue ternado y elegido por unanimidad por primera vez en la historia, la procuradora venía de ser ministra pero ya había sido presidente de la Corte Suprema de Justicia y fue elegida por mayoría clara, y lo mismo el defensor, pero lo que es curioso es que quienes señalan esa cercanía se les olvida la historia y que el fiscal con el que yo trabajé al inicio venía de ser el ministro de Presidencia del gobierno anterior, y que el anterior procurador venía de ser ministro del Interior, embajador en Madrid, y se les olvida que el defensor venía de ser secretario del partido de La U.

Vamos rumbo a un nuevo año electoral en el que parece que la ideología y lucha de poderes estará a la orden del día entre quienes quieren continuidad y quienes tienen otra visión de país...

- El socialismo del siglo XXI, como fracaso, es un gran éxito, fractura a las sociedades, empobrece, promueve odio de clases, es pan para hoy y hambre para mañana, la demostración es los países donde se ha aplicado. Esto no se trata de izquierdas y derechas, se trata de entender que es un modelo fracasado, que limita libertades, acaba con separación de poderes, aniquila capacidad de producir riqueza, hay que ser claros en defender lo que está en nuestra Constitución, Colombia es un Estado social de derecho, un Estado que incrementalmente mejora servicios sociales pero lo hace sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Hoy los colombianos tenemos que mirar hacia 2022 con mucha claridad, ver el panorama de América Latina, y no caer en manos de los que proponen destrucción sino de quienes quieren construir, no de los que proponen para todo parálisis cuando es mejor proponer. Velar por un sistema de mercado pero con sentido social, que promueva democracia y no odio de clases. Hacia el 2022 tenemos que defender la democracia y una economía de mercado con sentido social.

¿Cómo están hoy sus relaciones con el expresidente Uribe y el Centro Democrático, pues hay gente de su partido que toma distancia?

- Con él (Álvaro Uribe) siempre hay una relación constructiva, tengo inmenso respeto por él, es un hombre que ha servido con patriotismo, que le duele el país, que quiere proponer, y uno no solo tiene que respetar esas actitudes frente a la vida, sino que en su gobierno hizo todo por mejorar las situaciones del país. Y en el partido, pues los partidos tienen matices, en el Centro Democrático hay quienes hemos defendido el extremo centro, y otros tienen unas posiciones más duras y otros son extremos, pero en los partidos la democracia debe ser así. ¿Cómo se gobierna? Cumpliendo con esas propuestas con las que se fue elegido.

¿Por qué no hay más cartageneros en su gabinete?

- Hablemos de la inmensidad de la Costa Caribe, me atrevo a decir que este es el gobierno que más exponentes de esta región ha tenido, usted ha visto a la ministra Alicia Arango, cartagenera, segunda mujer ministra del Interior, del Trabajo; ministra Ángela Orozco, el presidente de Colpensiones, y un número importante de viceministros, tenemos el deseo de tener un gobierno desde las regiones. Y esperamos que ellos puedan seguir contribuyendo en otros frentes y tareas al terminar este gobierno.