Ni estadio mejor ni vía arreglada

Abandonados por el Distrito, y no de ahora sino desde siempre, así dicen sentirse los habitantes de Pasacaballos, un corregimiento históricamente con muchas necesidades en materia de salud, malla vial, transporte, servicios públicos, educación, entre otros.

(Lea: Hospital de Pasacaballos, cerca de ser una realidad).

En esta ocasión, los habitantes lanzaron su voz de protesta ante los trabajos que el año pasado se le hicieron al estadio 8 de Diciembre, el principal y más grande de la población, los cuales supuestamente no fueron de buena calidad. Afirmaron que actualmente no se puede usar el escenario para la práctica de actividades saludables porque las lluvias lo tienen inundado y no goza de un buen drenaje para evacuar las aguas, algo que debió quedar resuelto con la obra del 2019 ejecutada por la Secretaría de Valorización distrital.

“El estadio lo dejaron a medias, no le hicieron un desagüe óptimo, no es lógico que el agua quede empozada por varios días, hay charcos por todas partes, así es imposible que las personas puedan utilizarlo. Tampoco tiene un buen relleno”, alegó el presidente de la Junta de Acción Comunal de Pasacaballos, Jorge Zabaleta.