Niños y niñas en Cartagena estarán una semana más sin PAE

Tal como se había anunciado, este lunes 25 de abril, venció el contrato de los operadores Cartagena Express y Por los Niños de la Heroica, encargados de suministrar los paquetes alimenticios en las instituciones oficiales del Distrito. Lea: Lo último en Cartagena: panes del PAE con moho

En un comunicado a la opinión pública, la Secretaría de Educación Distrital (SED) denunció que estos operadores incumplieron nuevamente con la entrega de raciones industrializadas, situación que ha conllevado a la SED a realizar sanciones y descuentos a estos consorcios durante la vigencia de los contratos por unos 1.873 millones de pesos.

“Los operadores Cartagena Express y Por los Niños de La Heroica no han informado la razón de la no operación de entrega de raciones en los últimos tres días. No obstante, por artículos de prensa, hemos conocido que esto se debería a un bloqueo a las bodegas por parte de los proveedores de los contratistas, quienes presuntamente no les han pagado por sus servicios”, informó la Secretaría de Educación.