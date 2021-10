“No debe mentir para tener ayuda”: tía de mujer con hija discapacitada

“Me siento muy agraviada por lo que ella ha hecho, porque no debería mentir para obtener una ayuda”, es lo primero que dice Miguelina Hernández, tía de Yudis Babilonia, a quien la mujer dio por muerta hace pocos días, cuando acudió a este medio en busca de ayuda para ella y su hija en condición de discapacidad.

En sus declaraciones pidiendo solidaridad, Yudis comentó que la habían “sacado de la casa familiar donde vivía en Olaya Herrera” y que ahora no tenía dónde vivir con su hija, de 28 años, quien sufre de parálisis cerebral.

Ante estas afirmaciones, Miguelina en compañía de su hija Maira Rodríguez, llegaron a nuestra redacción y dieron su versión de lo sucedido. Empezando por que la tía que la mujer da por muerta, está viva.

“Yo vivía con una tía (es decir Miguelina) y ella, hace muchos años me dio una parte del patio de su casa, donde pude construir la casa donde vivía con mi hija. Pero mi tía falleció y como ella no me dio escrituras, ni ningún documento, sus hijos comenzaron a molestar porque estaba en su espacio y me tocó salir de ahí con mi hija en silla de ruedas”, comentó, en aquella ocasión, Yudis. Lea aquí: Madre e hija, en condición de discapacidad, piden ayuda

La tía agraviada desmiente lo anterior, tanto el que hayan sacado a Yudis de la casa como – obviamente – que ella haya muerto.