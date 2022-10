“No dejen que pierda el brazo”: familiares de indígena hospitalizado en Cartagena

“Él no duerme, tiene mal semblante, permanece angustiado y no mueve la mano. Tiene un yeso puesto que hasta se ve mal cerrado”

Yusdarlis Rodríguez, gobernadora indígena Los Palmitos.

La gobernadora indígena Bienvenida Viscaino aseguró que: “José David está en Cartagena, en alto riesgo, tiene más de 10 días allá en la clínica Gestión Salud y no le han solucionado nada, lo pasaron a cirugía pero no le han hecho ninguna intervención, y lo peor es que no nos dan muchas explicaciones. Tenemos mucha incertidumbre y temor de que le caiga una gangrena o lo tengan que amputar su brazo”.

La gobernadora, radicada en Barranquilla, pide que el joven indígena sea trasladado hacia esa ciudad, donde viven personas allegadas que pueden estar más pendientes de su evolución.

Por el hecho hay quejas ante la Superintendencia de Salud. Este medio intentó comunicarse con un representante de la mencionada clínica, pero hasta el momento no ha sido posible.