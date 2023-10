“No es la primera vez que atracan”: líderes de la subida de La Popa

“Se nos aparecieron tres ladrones, uno con revólver y dos con machete, para robarnos las cosas”. Ese fue el duro relato de un turista nacional que fue víctima de hurto cuando iba acompañado de dos extranjeros a bordo de un taxi en la subida del cerro de La Popa. Lea: Turista relata cómo le robaron a él y a dos suizos subiendo a La Popa

Sostuvo que fueron momentos de pánico, pues a su juicio, esa zona debería estar muy bien resguardada por parte de la Policía y tener mayor seguridad por la gran cantidad de turistas que llegan a ese sector de la ciudad.

Al parecer, los delincuentes, que serían personas muy jóvenes, salieron de los matorrales y habrían impactado el vehículo en el que se transportaban: “Al señor del taxi le rompieron el vidrio y le robaron la plata del producido. No le quitaron el celular porque se le cayó al suelo. A mi tampoco me lo quitaron, pero si me quitaron un anillo que tenía y se lo llevaron”.