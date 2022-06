“No es vía pública, es propiedad privada”: contundente fallo en Cartagena

La resolución también señala en sus consideraciones que en la inspección ocular realizada en sitio, “la referencia catastral Nº 01-08-0956-0094-000 corresponde a un inmueble de uso privado con matrícula inmobiliaria Nº 060-01444022, cuyo propietario es Jesús María Villalobos, que ocupa la firma Ingenal”.

El dictamen pericial agrega que tras solicitar información sobre la carrera 89 a la Secretaría de Planeación Distrital, respondió: “Estudiado el plano que respalda el plan vial de Cartagena, plano de formulación urbana, no se observa la vía con nomenclatura 89 en dicho predio, identificado con la referencia catastral Nº 01-08-0956-0094-000”. De igual forma, una arquitecta constató que en el plano aprobado por la Curaduría Urbana Nº 1 no se encuentra registrada la mencionada vía como colindante del proyecto”.

“La suscrita inspectora manifiesta que el dictamen pericial rendido por la arquitecta cumplió con la finalidad para el cual fue solicitado, fue claro, exhaustivo, preciso y con calidad en sus fundamentos, el cual nos demuestra bajo respuestas dadas por los entes distritales que no existe la carrera 89 y que han existido fallas por parte del constructor en el proyecto Villa Zuldany, las cuales deben ser resueltas por la justicia ordinaria y no por esta dependencia distrital. De todo el material probatorio recaudado (inspección ocular, prueba pericial, prueba documental), no se probó la existencia de una vía pública, por lo que no es posible hablar de la existencia de un comportamiento contrario a la integridad urbanística que afecte el espacio público o una ocupación indebida de este”, se señaló en la resolución.

Para los líderes comunales de los barrios implicados se trató de un duro revés a sus pretensiones, por lo que anunciaron para los próximos días una nueva manifestación.