“No están robando niños en Cartagena”: autoridades

El mensaje

- “Buenas noches mujeres, les voy a mandar este audio con un fin único, cuiden y protejan a sus hijos, se los digo porque las estimo. Anoche dos hombres en una moto intentaron raptar a mi hijo, se lo querían llevar a la fuerza. Él tiene 9 años. El señor se le acercó con una Biblia en sus manos, lo saludó, tenía un buzo gris y pantalón oscuro, de unos 40 años. Le dijo que se montara en la moto pero mi hijo no quiso y se agarró, el tipo metió los brazos por la reja y quiso llevárselo, un vecino comenzó a gritar y los hombres se fueron. Esto no es un juego, es algo que me pasó y quiero compartir, me dijeron que hay una banda de atracadores de niños que se llaman los 12 apóstoles que andan en un carro negro y una moto negra. Se roban a los niños para tráfico de órganos. Viene Semana Santa y esta fecha es crucial para ellos porque hacen rituales con sangre. Cuiden a sus hijos, no los suelten”.

Las anteriores palabras de una mujer, que no especifica ciudad ni barrio, llevan varios días recorriendo diferentes grupos de Whatsapp. Sin embargo, en algunos sectores de Cartagena las han tomado como ciertas y por eso hay alerta máxima. Al respecto, desde la Policía Metropolitana de Cartagena aseguraron que se trata de cadenas falsas, pues no se han recibido denuncias sobre hurtos de niños.

“Estos rumores no tienen fundamento. A la fecha, ninguna familia ha presentado denuncia por hechos relacionados con raptos o secuestros de niños, niñas y adolescentes en la ciudad” señaló la Mecar.

De igual forma, la institución instó a la ciudadanía a no seguir replicando esas noticias para evitar un caos. Eso sí, recordó la importancia de mantener igual cuidado y protección con los menores.

“Todo es falso, no hay reportes de situaciones de raptos en Cartagena a niños en los últimos días ni en tiempos recientes”, añadieron desde la Secretaría del Interior del Distrito.

