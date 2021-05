“No han tenido consideración con nosotros”: trabajadores del turismo

“Con las medidas de antes al menos nos podíamos rebuscar, pero ya no nos quedará tiempo. ¿Qué vamos a llevar a la casa? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Muchos tenemos niños que alimentar”, expresa Jiménez, quien asegura que la situación afecta a todo tipo de vendedores, carperos, masajistas, y en general a todas las personas que en encuentran en el turismo un sustento para vivir.

El decreto, con vigencia hasta este domingo, establece que este fin de semana el toque de queda comenzará al mediodía y finalizará a las 5 a.m. Además, las playas deberán permanecer cerradas todo el día, por lo que los trabajadores que dependen de la actividad turística mostraron su descontento.

Son prestos y rápidos para sacar decretos pero no piensan en los que trabajamos en el sector turismo”, así expresa Luis Jiménez, artesano y miembro de la Asociación de Vendedores Turísticos (Asoventur) su sentir con respecto a las más recientes medidas para contener el COVID-19 decretadas por la Alcaldía de Cartagena. (Toque de queda más estricto y otras medidas en Cartagena)

Por ello pide al alcalde que tenga en cuenta a esta población y tome medidas que no les perjudiquen. “El COVID-19 no tiene hora. Así como se puede pegar desde las 8 de la noche en adelante, se puede pegar desde las 6 de la mañana, eso no tiene horario. Deben dejar trabajar a la gente tranquila y dejar que se rebusquen”, comenta.

Y es que según Jhon Edison Hinestroza, de la Asociación de Carperos de La Boquilla (Asocarboq), en los últimos meses las cosas ya habían comenzado a mejorar, pero en los últimos días nuevamente los visitantes cayeron y este fin de semana, el panorama es realmente crítico.

“Esos son los días en los que normalmente viene más gente, de por sí ya la situación está difícil porque los turistas ya no quieren venir a vacacionar pero poco a poco todo iba mejorando”, dijo.

En este sentido, este sector en particular espera que la medida no se prorrogue sino que se tomen decisiones en las que puedan ser tenidos en cuenta y no se afecte su actividad económica.