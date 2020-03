“No hay Covid-19 en Cartagena”: Dadis

No existe coronavirus en Cartagena y tampoco en Colombia. Hasta el momento no hemos tenido casos, el día que llegue se tomarán medidas de contención para aislar a los afectados, pero por ahora las personas no deben ir a un hospital por una gripa común y corriente”. Con esas palabras el director del Departamento Administrativo de Salud Distrital (Dadis), Álvaro Fortich, le envió ayer un mensaje a la ciudadanía cartagenera para que mantenga la calma y no se colapsen los centros hospitalarios.

Esto, debido a que en los últimos días las noticias sobre el Covid-19, más conocido como coronavirus, se acrecentaron a raíz de la llegada confirmada a otros países de Latinoamérica como Brasil, Ecuador, Argentina o Chile. Además, las cifras de muertes a nivel mundial aumentaron a más de 3 mil, con más de 93 mil contagiados.

(Lea aquí: Desmienten dos posibles casos de coronavirus en Cartagena)

“La recomendación a la comunidad es que tome las medidas de higiene necesarias para prevenir la epidemia en el supuesto caso de que llegue. Todo paciente asintomático febril respiratorio debe aislarse en casa, evitar el contacto con otras personas, evitar ir al trabajo y en el caso de los niños no llevarlos al colegio. Hay que hacer un lavado de manos constante, y cuando se vaya a estornudar se haga con un pañuelo o tapando la boca con el codo. También hay que utilizar antisépticos”, sostuvo el director del Dadis.

Sobre las medidas que se están tomando en las entradas a Cartagena, sean marítimas, aérea o terrestres, el funcionario sostuvo que se están siguiendo los protocolos sugeridos por el orden nacional. “A la persona que ingresa a la ciudad se le hace un registro en un censo migratorio. Si esa persona no tiene síntomas, no es transmisor. En caso de presentar síntomas a los pocos días de estar en la ciudad, debe reportarla a la autoridad sanitaria, esté en un hotel o en una casa, para que se le haga un seguimiento y se verifique si necesita ingreso o no a la red hospitalaria”, enfatizó Fortich.

No escatimar esfuerzos