No hay plata para limpiar el caño Bazurto

El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), Bernardo Pardo, dijo ayer que su despacho no ha hecho la relimpia del caño Bazurto, debido a que la Alcaldía de Cartagena no le ha entregado los recursos monetarios que se necesitan.

En día pasados, miembros de la Asociación de Vecinos del Pie de la Popa (Asopopa) dieron a conocer su preocupación respecto a que el caño ya cumplió diez años sin recibir una limpieza. Señalaron que la sedimentación de ese cuerpo de agua es tal, que cuando cae un aguacero el caño se desborda e inunda varias calles.

Igualmente, expresaron que, por culpa de la sedimentación y el crecimiento incontrolado del mangle (que retiene el sedimento que baja del cerro La Popa), se forman unos islotes que hacen casi que imposible la navegación de embarcaciones menores.

La queja también incluyó el hecho de que los afectados por este fenómeno dicen no saber a dónde dirigirse para que se les ayude a encontrarle una salida a ese problema, a lo que la Secretaría de Infraestructura del Distrito respondió que la responsabilidad es de Edurbe.

Bernardo Pardo comentó que, en efecto, los sistemas de caños, lagos y cuerpos de agua internos de Cartagena son competencia de Edurbe. “Pero --aclaró-- los recursos para la intervención de esos cuerpos de agua debe facilitarlos el Distrito, y a la fecha no han apropiado ni un peso para caños y lagos. Nosotros hemos actualizado y estamos terminando los estudios y diseños de una parte del callejón Dandy, en el barrio Manga, respecto a una acción popular que fallaron en contra del Distrito y de paso vincularon a Edurbe, pero para ejecutar necesitamos que la Alcaldía, a través de su Secretaría de Infraestructura, nos envíe el presupuesto”. Respecto a los trabajos en el caño Bazurto explicó que, como hace diez años no se limpia, se deben hacer unos diseños tendientes la creación de un canal de dilución, de unos 20 metros. El Universal intentó conocer la opinión del alcalde (e) Pedrito Pereira, pero no fue posible.