No hay plata para reductores de velocidad en la ciudad

Señaló que marzo del año anterior, “nos dijeron que no los ejecutaban en ese momento por la Ley de Garantías, que los instalaban en junio. En vista de que en ese mes tampoco los instalaron, hicimos un derecho de petición al DATT, en el que preguntamos cómo se habían gastado los $1.762 millones 506 mil 914 que tienen de nuestro impuesto para “Mejor cultura ciudadana, más seguridad vial”. La respuesta del tránsito fue que, en efecto, en 2018 se le asignó ese presupuesto para el mencionado subprograma, y había ejecutado a corte 30 de septiembre de 2018: $1.011 millones 442 mil 231 (quedando $751.064.683), discriminados así: campañas de educación vial y reducción de la accidentalidad: $780.919.500; señalización horizontal: cebras artísticas, $62.764.335; y carril ciclo-banda, $75.870.080.

Inquietas están varias comunidades porque, pese a sus solicitudes, durante 2018 el Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes (DATT) no instaló reductores de velocidad.

Qué se hizo el dinero

El presidente de la fundación Tejiendo Democracia advirtió a El Universal que el DATT, “en la respuesta nos dice que a corte 30 de septiembre había ejecutado poco más de mil millones, quedando 751 millones de presupuesto, y que Dios mediante en noviembre instalarían los reductores”.

Recalcó que “lo curioso es que en noviembre 15, fecha en la que debían estar instalando los reductores de velocidad, tuvimos una sesión extraordinaria del Concejo, con los presidentes de la Unidad Comunera de Gobierno Número 8, en la Universidad del Sinú. En nuestra intervención manifestamos nuestra inquietud por la no ejecución de los reductores de velocidad y demás programas de otras entidades públicas. Les manifestamos que en respuesta al derecho de petición afirmaban que para ese momento iban a instalar los reductores de velocidad”.

La respuesta del subdirector operativo, durante esa sesión, como consta en video, fue: “yo en este momento no les puedo decir a ustedes que les voy a colocar reductores, que les voy a colocar señalización vertical, señalización horizontal, porque no tengo los recursos. Como subdirector operativo del tránsito me cuesta mucho pararme enfrente de las comunidades”.

Bejarano enfatizó que “si les quedaban más de 700 millones de pesos para ejecutar, ¿dónde están? A raíz de esas declaraciones radicamos una investigación ante el Concejo Distrital y sobre todo ante la Contraloría, con el fin de que hagan la respectiva investigación y se aclaren las inquietudes e irregularidades que estamos notando, o que, en lo posible, nos expliquen qué es lo que está pasando con la no ejecución de los reductores de velocidad en este 2018”.