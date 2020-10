No hay tarjetas de Transcaribe, ¿cómo uso el sistema?

Desde hace 4 meses, a Camilo se le perdió la tarjeta del Sistema Integrado de Transporte Masivo y por más que ha intentado comprarla para poder usar este servicio en esta época de pandemia, no ha podido.

“A mí se me perdió la tarjeta cuando comenzó la pandemia y por mi profesión, no dejé de trabajar, por eso intenté comprar la tarjeta en varias ocasiones, pero no fue posible. Nunca había en la estación”, dijo añadiendo que “me tocó usar moto o colectivo, a veces un amigo me daba el chance, pero no debería ser así”.

Lo mismo aseguró Olga, a quien le ha tocado utilizar la tarjeta de su mamá, quien para cuidarse del coronavirus debido a antecedentes de asma, no sale.

“A mí la tarjeta se me partió y cuando regresé a mi trabajo en septiembre, decidí comprar una nueva, pero la chica de la estación siempre me dice que no hay tarjetas, que no han llegado. No entiendo cómo pasa eso”, indicó.

Recordemos que para poder utilizar el Sistema Integrado de Transporte Masivo – Transcaribe – los usuarios deben tener su tarjeta de acceso, con la cual garantizar un buen servicio, sin embargo, desde hace unos 4 o 5 meses estas tarjetas ya no se consiguen en las estaciones, ¿qué pasa? ¿Tiene algo que ver con la afectación económica que tiene el sistema?