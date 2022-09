“¡No más peajes!”: Protesta exige el desmonte en Cartagena y Turbaco

El mensaje al alcalde

Al término de la protesta, Nausícrate Pérez Dau, director ejecutivo del Colegio Nacional de Abogados seccional Cartagena y miembro activo del Comité Antipeajes de Cartagena y Turbaco, envió un mensaje al alcalde de Cartagena, William Dau.

“Le enviamos un mensaje al alcalde: No queremos más peajes en la ciudad de Cartagena, desmonte la infraestructura y cobre lo que ha sido pagado de más por todos los cartageneros, no aceptamos que siga el Tribunal de Arbitramento. Usted liquide el contrato y desmonte las infraestructuras, porque eso es lo que está pidiendo el pueblo de Cartagena. Si no las desmonte usted, el pueblo tendrá que desmontarlas”, aseguró Pérez,