“No me limiten, yo sé que puedo”: hombre con discapacidad busca trabajo

Carlos David Martínez Montes tuvo un cambio drástico en su vida cuando se accidentó en el 2008. Haber sido arrollado por una moto lo tuvo en coma un tiempo con un pronóstico desfavorable. Salvarse no parecía ser una opción, por lo que estar vivo ahora es para él un milagro. Catorce años después, las consecuencias de ese terrible accidente lo persiguen y no lo dejan avanzar. “Quedé con problemas mentales. El fuerte golpe que recibí me tiene en estas condiciones y así no quieren darme empleo ni estudio”. A sus 32 años, Carlos está desesperado. Quiere que una mano amiga aparezca y lo emplee. “He hecho más de 60 cursos, puedo hacer trabajos dinámicos como mesero, almacenamiento y bodegaje, oficios varios. Sé hacer muchas cosas, tengo experiencia”, insiste.

Sus cursos y años de experiencia, sin embargo, resultan insuficientes. Los problemas con los que quedó luego del accidente le han impedido que las múltiples empresas en las que ha aplicado lo contraten. “Dicen que si me contratan, a los meses tendrían que pensionarme y eso no es así. Yo estoy en capacidad para trabajar, yo veo que sí puedo”. Cansado del rechazo Carlos David quiere salir adelante por él, por su hija y su familia. Señala que desde el accidente no ha tenido oportunidades y que quien lo arrolló nunca respondió. “En la Fiscalía siempre me dilataron el proceso, lo archivaron y ese hombre nunca ha pagado. Todo lo que ahora tengo es por culpa de ese accidente del que nadie se hizo responsable”. El hombre cuenta que ha interpuesto un sinfín de tutelas contra varias entidades del Distrito “que no lo han ayudado”, pero “las cosas siguen igual”. Él ha estudiado, se ha capacitado, pero el rechazo que recibe persiste: “No me parece justo, me siento impotente”, dice una y otra vez. Alza su voz y hace referencia al artículo 13 de la Constitución, en el que se especifica que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad”. Según Carlos, ese apartado no lo cumplen con él; sin embargo, la coordinadora del Programa de Discapacidad de la Secretaría de Participación Ciudadana, Denis Arroyo, dio otra versión. “Nosotros desde nuestra competencia hemos hecho todo lo que debemos, pero las empresas no logran contratarlo”.

La funcionaria manifiesta que Carlos está en todos los programas que ellos ofrecen y que le han brindado apoyo psicosocial y jurídico tanto a él como a sus familiares, así como hacen con todas las personas con discapacidades que acuden a ellos.