“No me responden por los 400 mil pesos”

Preocupada por no tener respuestas de un dinero que consignó a finales de julio, se encuentra la señora María Isabel Parra, una adulta mayor de Cartagena que actuó de buena fe pensando en el futuro de una nieta.

La mujer le contó a El Universal que el pasado 27 de julio pagó 400 mil pesos como parte de la matrícula de la joven en una reconocida corporación de estética ubicada en la avenida del Lago, pero el semestre fue cancelado y ahora nadie le da razones de esa plata.

De hecho, en el predio hay un enorme letrero que dice ‘se vende’, y al parecer ya hay otra empresa instalada en ese mismo lugar.

“Mi nieta quería estudiar cosmetología, y en esa institución había una promoción a raíz de la pandemia que consistía en que el semestre pasaba de 1 millón 700 mil pesos a 1 millón 225 mil pesos. Nosotros decidimos aprovechar el descuento y pagar la matrícula, que eran $400 mil, para después pagar las mensualidades hasta que se acabara el curso, pero las clases nunca arrancaron y en agosto cuando llamé a preguntar me dijeron que el semestre se había cancelado, que me iban a devolver la plata. Desde entonces estoy esperando en vano, nadie me ha solucionado”, aseguró María Isabel.

La señora desconoce si hay otras personas en esa misma situación, lo que sí tiene claro es que lleva más de un mes viviendo con incertidumbre, y últimamente se siente más angustiada porque ya ni siquiera le contestan los teléfonos.

“Al principio hablaba con los administrativos, incluso con la misma dueña, y se comprometieron a devolverme hasta el último centavo, pero ahora ni siquiera responden”, agregó.

Este medio se acercó a la sede de la tradicional corporación educativa, especializada en cosmetología y estética integral, ubicada en el Pie de la Popa, sobre la avenida del Lago, pero en efecto había un letrero que indicaba que el predio estaba en venta, y nadie atendió a nuestro llamado. Nos intentamos comunicar a los números celulares que nos facilitaron de la dueña y funcionarios, pero estaban fuera de servicio.