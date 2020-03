“No nos sentimos discriminados en Cartagena”: turistas

Desde que comenzó marzo, el impacto mediático que ha tenido el COVID-19 en el mundo ha dejado secuelas en la industria del turismo en Cartagena, y así lo han sentido los trabajadores que derivan su sustento de lo que venden día a día en las playas y calles del sector turístico. “Uno aquí diariamente alquilaba todas las carpas, más de 80, hoy en día a duras penas se alquilan cinco o seis carpitas. Yo lo que me estoy llevando para la casa son 5 mil pesos, eso no alcanza para nada, antes me podía llevar hasta 50 o 60 mil pesos”, sostuvo Alfredo Ávila Castillo, quien lleva más de 15 años laborando en las playas de Bocagrande.

Pero más allá de la difícil situación económica, estos comerciantes también ven con preocupación que en cualquier momento puedan contraer la enfermedad. “Uno tiene que seguir viniendo porque es peor quedarse en la casa sin hacer nada, lo que sí nos han recomendado es que debemos tener tapabocas porque uno nunca sabe. Uno saluda a los turistas con el mismo respeto, pero con algo más de precaución, hay que estar prevenidos. Nadie quiere llevar el coronavirus para su hogar, y menos teniendo hijos y nietos allá”, agregó una masajista, quien aseguró vivir una crisis monetaria porque en los últimos días no se ha ganado nada. (Lea: Así fue el primer día de Cartagena con un caso de coronavirus).