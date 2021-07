“No permitiremos que se haga política con el hospital”: superintendente de Salud

“Hay mucha gente inquieta últimamente, preguntando por el hospital. Le mandaremos un mensaje claro: muchos de los que más se quejan tuvieron la oportunidad de enderezar la salud de la ciudad, pero no lo hicieron y ahora sí están preocupados. No soltaremos el hospital, de ninguna manera permitiremos que se haga política con la salud de los colombianos, lo hemos demostrado en Cartagena y en todo el país”, resaltó el superintendente.

“Encontramos hasta animales muertos en un centro de salud que ni siquiera había detectado la autoridad sanitaria. Eso no le puede ocurrir a una ciudad como Cartagena que tiene una población condenada a ir a unos hospitales de miseria, no lo permitiremos y por eso lo recuperaremos. Por eso nombramos al agente interventor”, explicó Aristizábal Ángel.

Ante esto, el superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, aseguró que estas decisiones obedecen a hallazgos administrativos, financieros, jurídicos y, principalmente, asistenciales. Explicó que las intervenciones de la Supersalud no dependen de las solicitudes, sino de auditorías y verificaciones en sitio.

El primero de julio varios concejales de la ciudad pidieron explicaciones sobre la medida de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y sobre el porqué esta actuación no se había ejecutado antes. (Lea: Replican plan de acción presentado por agente interventor de la ESE)

Contratos sin firmar y otros hallazgos

Entre las falencias de la ESE Hospital Local, encontradas y presentadas por el agente interventor, que ya tiene un mes, están los contratos sin firmar y legalizar con prestadores. En una sesión del Concejo, mencionó que al cierre de junio se legalizó la totalidad de los contratos y con eso se recuperaría este mes cerca de $3.300 millones por retroactivos.

“Recuperaremos las finanzas, pero también lo cuidaremos y si tenemos que salir de algunas personas que no se necesitaban, porque no ejercían ningún rol, tendremos que hacerlo. Recuperaremos el hospital y trabajaremos por la salud de los cartageneros. Repito, bajo ninguna presión permitiré que se haga política con el hospital, no les aflojaré ni devolveré el hospital hasta sanearlo”, recalcó Aristizábal, quien sostiene que el proyecto de saneamiento debe ir de la mano del Gobierno nacional y la administración local.

Otra de las debilidades de la ESE es la ausencia de planes de mantenimiento, desorganización en inventarios y recursos, difícil recuperación de cartera y no ajuste al portafolio de servicios. También la tercerización no apegada al término legal que pone en riesgo la empresa y que ya tiene sanciones por más de 2 mil millones de pesos.