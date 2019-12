“No queremos que nos cambien de IPS”: padres de pacientes crónicos

José Estrada, Paula Castro, Piedad Gómez y Yasmira Santander, son los padres de estos pacientes, quienes denunciaron públicamente que “no queremos ese cambio. Sentimos que no será lo mismo, no recibiremos los mismos beneficios”.

“Nosotros no podemos permitir que la atención que han venido teniendo nuestros hijos baje, pues con la IPS Messer tenemos todo, una atención integral, desde medicamentos hasta ambulancias por si se necesita algún traslado y siempre que se presenta alguna urgencia ellos están ahí”, dijo Paula Castro.

Todos estos pacientes tienen tutelas integrales, por lo que la atención médica que necesitan es de buena calidad y oportuna.

“Desde que tengo uso de razón estoy con Messer, la atención que ellos han tenido con mi hija Angélica ha sido excelente, no me puedo quejar, pero desde hace 6 meses estoy esperando el cambio de cánula, pero no ha sido posible debido a que están haciendo el traslado de una IPS a otra y para eso están realizando visitas, pero a mi no han podido visitarme, sin embargo, a los que ya visitaron me dicen que la atención no será la misma”, señaló Piedad Gómez.