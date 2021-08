“No queremos un prostíbulo en la calle”: vecinos de Bruselas

Desde hace aproximadamente un mes, los moradores de la calle De Ávila Flórez, en el barrio Bruselas, están conviviendo con un establecimiento comercial que supuestamente entró en funcionamiento sin previa socialización con la comunidad y sin explicar el propósito de sus actividades.

Es por eso que una vez empezaron a notar cómo operaba y qué clase de clientes llegaban a ese lugar, ubicado en zona residencial, sentaron su voz de rechazo y acudieron a las autoridades para que los ayudaran.

¿Qué sucede en Bruselas? Los vecinos le contaron a El Universal que a la mencionada propiedad son ingresadas mujeres principalmente en horario nocturno, junto a hombres nacionales o extranjeros para sostener encuentros sexuales. Así mismo, aseguraron que en el sitio se consumen drogas y hay un elevado nivel de ruido producto de la música y los festejos de los clientes.

“Nos han amenazado, han intimidado a los vecinos que les hemos hecho frente porque no los queremos en el barrio. Esta es una zona decente, con muchos niños que no tienen por qué ver esas escenas tan reprochables. No queremos un prostíbulo en la calle ni una zona de tolerancia. Necesitamos ayuda de las autoridades”, sostuvo uno de los habitantes que pidió reserva de su identidad.

Otro de ellos indicó que si la situación no se soluciona, programarán una manifestación y bloquearán la avenida Crisanto Luque para hacerse sentir.

Responde el Distrito

Consultado sobre la situación en Bruselas, el secretario del Interior, David Múnera Cavadía, dijo que ya se tenía conocimiento de la misma a través de las quejas de los residentes, y añadió que de manera inmediata le dio trámite ante la Policía Nacional para que se adelanten las acciones pertinentes y se verifiquen los permisos para las actividades que realiza dicho establecimiento.

“Se espera en el menor tiempo posible tener los resultados”, precisó el funcionario.

Así mismo, recordó a toda la ciudadanía cartagenera que está a disposición la plataforma Ciresic, la cual a través del WhatsApp 3022121495 recibe las quejas por situaciones similares que se presenten en cualquier sector. Los mensajes se atienden las 24 horas del día. Allí se podrán enviar fotografías, videos, documentos y demás pruebas que certifiquen la denuncia, y con ello el Distrito y demás autoridades actúan prontamente.

También está a disposición la plataforma SICCONTIGO, en donde las comunidades llenan un formulario y exponen las quejas para ser atendidas de manera personalizada.