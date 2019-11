“No se necesita otra contratación para que me digan que hay que demoler Aquarela”

Si se contrata a o no un estudio para definir el futuro del proyecto de viviendas de interés social Aquarela, específicamente sobre la restitución de 619 metros cuadrados de espacio público que según la Inspección de Policía de la Comuna 2 ocupó indebidamente esta obra, es un asunto que no es decisivo para la Alcaldía, teniendo en cuenta que un dictamen de la Secretaría de Infraestructura precisó que la opción para recuperar este espacio es la demolición de la torre de 25 pisos que fue levantada por la Promotora Calle 47 S.A.S. (Lea aquí: Procuraduría investigará a Pereira por caso Aquarela).

Aunque el Distrito contempló contratar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SIC) para que diera opciones de restitución, teniendo en cuenta que hay una orden policiva que obliga en primera instancia a los constructores a devolver el espacio ocupado y en el caso de la omisión de estos a la Alcaldía de Cartagena, la época electoral y su Ley de Garantías frenaron esta iniciativa.

“La oferta de la SCI planteaba anticipos y eso es desnaturalizar una orden de prestación de servicio. Después se modificó la forma de pago y mis asesores me seguían diciendo que eso era una contratación directa y que no podía hacerse en Ley de Garantías. Al consultarle a la Secretaría de Infraestructura, me recomendó que el mejor método es la demolición, y considere que no era necesario ningún tipo de contratación, de tal manera que no hice otro proceso porque en mi concepto ya no necesito ninguna contratación para que me digan lo que me dijo Infraestructura y es que hay que demoler”, expresó el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira.