“No tenía la autonomía que sí tenían los asesores de Dau”: Torres

Con respecto a la crisis educativa que sufre Cartagena, en donde los estudiantes completan ya una semana y media sin asistir a clases, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria al exdirector de Apoyo Logístico de la Alcaldía de Cartagena, Didier Torres Zúñiga, por una presunta negligencia de gestión y falta de planeación, que provocaron que los colegios públicos hoy no tengan vigilancia. ¡Atención! Abren investigación a exdirector de Apoyo Logístico por crisis educativa

Consultado al respecto, Didier Torres describió la investigación anunciada por la Procuraduría como “incoherente”. “Más que injusta lo que me parece es incongruente la apertura de este proceso disciplinario, dado que yo renuncio precisamente al sentirme coaccionado a firmar un proceso de vigilancia que yo no había sacado adelante, que no había diseñado con mi equipo, dado que fue un proceso que armó por completo la Oficina Jurídica y la Unidad Asesora de Contratación del Distrito”, indicó.

Torres aseguró que una investigación en su contra “va en contra de la realidad”, ya que afirma que meses antes de su renuncia envió recomendaciones, documentos que soportarán su defensa jurídica, para reajustar el proceso de la vigilancia. “Entonces, no entiendo por qué debo ser yo el culpable de la falta de planeación de un proceso que no tuve injerencia. No tenía la autonomía ni la autoridad para tomar decisiones para modificar o actuar”, adujo.