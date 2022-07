“No va a acabar con Cartagena”: duros cuestionamientos a S. de Infraestructura

“Si hay urgencia por un informe, usted tiene que buscar la vía más rápida, no venir aquí a darnos una cátedra de contratación a nosotros, porque como dice el concejal Barrios, aquí varios somos abogados y manejamos el tema”, agregó Reyes.

Reyes reiteró la importancia de agilizar las intervenciones en los puentes para prevenir tragedias. “Si llega octubre y yo no veo que se están haciendo las obras o que se están interviniendo, yo particularmente voy a mirar la posibilidad de aplicar la herramienta de moción de censura. La primera semana de octubre lo voy a citar para que nos muestre las imágenes de lo que ha hecho”, indicó.

Los concejales cuestionaron que hace un año se realizó una audiencia pública para tratar el tema de los puentes. “Esta es una sesión vacía porque usted no le pone atención a todo lo que proponemos. Le hemos hecho debates a usted y se ha demostrado su ineficiencia. Quiero que el secretario nos diga fechas y proyecciones legales de los puentes. Él tiene las condiciones -para moción de censura- ya que las vías están en mal estado, no hay conexión con las empresas de servicio público.... usted no va a acabar con Cartagena, primero nosotros acabamos con usted”, agregó Lewis Montero, concejal del partido de La U.