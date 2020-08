“Nos avisaron el domingo”: Dadis sobre el cadáver de La Esperanza

Álvaro Madera Castilla, de 46 años, fue el hombre que murió de manera repentina el sábado a mediodía en el barrio La Esperanza, y cuyo deceso se conoció en toda Cartagena debido a que el cuerpo solo fue levantado el domingo a las 10 de la noche, día y medio después.

Fueron 34 las horas en las que el cadáver permaneció en la cama, descomponiéndose más cada minuto y generando angustia y preocupación en todos los residentes de la calle Pablo Emilio Bustamante.

De la víctima se supo que era oriundo del municipio San Estanislao de Kostka (Arenal) y que era trabajador en el mercado de Bazurto. Las razones de su muerte son un misterio, aunque se presume que serían por causas naturales. Ese sábado, Álvaro llegó a mediodía a la casa donde vivía en una habitación arrendada, y se acostó a reposar después de una agotadora jornada laboral, pero no volvió a levantarse. A eso de la 1 de la tarde, después de tocarle la puerta insistentemente y no obtener respuestas, los dueños de la vivienda descubrieron que su inquilino no tenía vida. En ese momento dieron aviso a las autoridades para que hicieran el levantamiento del cuerpo, pero esto solo fue posible a las 10 de la noche del día siguiente, después de que la comunidad y sus líderes hicieran un llamado desesperado al Distrito porque el estado de descomposición del cadáver era muy avanzado.

“Pasamos dos días de mucha angustia, con preocupación y temor, pero la unión de la comunidad y la insistencia ante las autoridades fueron importantes para que nos resolvieran ese inconveniente, gracias a esa gestión logramos darle celeridad al proceso, de lo contrario hubiese sido mayor el tiempo de demora”, señaló Shirley Soto, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Esperanza.

