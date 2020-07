“Nos están atracando de día y de noche”: taxistas de Cartagena

Los atracos ocurrieron uno en la avenida Pedro Romero y en la vía de Flor del Campo. Auris Altamiranda, la víctima más reciente, explicó que cuando dejaba una pasajera en el barrio La Candelaria fue abordado por dos sujetos que lo amenazaron con arma de fuego y se llevaron el producido de la semana y un teléfono celular.

“Recogí un servicio en Flor del Campo, la mujer iba al barrio La Candelaria y cuando me va a pagar me salen dos muchachos que abren el carro y me amenazan con un revolver, se llevaron el producido de la semana que eran casi 500 mil pesos y el celular, eso fue como a las 9 de la noche”, indica Altamiranda.

Pero Barrios asegura que atracos como estos no solo ocurren en la noche, sino que también se han reportado casos a plena luz del día.

“No hay que negar que en estos momentos se ha minimizado bastante los delitos en la ciudad, lo preocupante es que caso que se vienen dando en horarios diurnos y nocturnos. Sí existen atracos, estamos sometidos y en manos de los delincuentes, quizás en horarios nocturno ha minimizado porque no hay muchos carros trabajando”, expresó Barrios.

“Más seguridad y menos comparendos”

El líder del gremio pide que las autoridades no solo hagan controles y comparendos, sino que les brinden acompañamiento y seguridad para seguir prestando el servicio.

“Como organización sindical hacemos un llamado porque vemos que la Policía hace retenes, pero algunos agentes se dedican a pedir permisos de circulación y no a prestar seguridad, nosotros estamos exceptuados en los decretos para poder prestar el servicio, y aún así nos piden los permisos y hacen comparendos, exigimos que se socialicen los decretos y se hagan los controles de registro pero también de seguridad, no solo al gremio, también es para los pasajeros. Ya habíamos tenido un consejo de seguridad y el tema de los comparendos de abusos de autoridad lo denunciamos ante la Secretaría del Interior y la Defensoría del Pueblo”.