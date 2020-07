“Nos están cobrando desproporcionadamente”

Las quejas de los ciudadanos por supuestos cobros excesivos en las facturas de energía eléctrica siguen estando a la orden del día. En esta ocasión, son los residentes de la urbanización La Troncal quienes denuncian alzas injustificadas en los recibos, los cuales según ellos están lejos del consumo real.

Dorila Pacheco es una de las afectadas. Esta mujer afirma que antes de la llegada de la pandemia por el COVID-19, solía pagar cerca de 200 mil pesos mensuales, pero las últimas facturas le han llegado superiores a los 300 mil pesos, y según ella ahora está gastando menos energía que antes. “Debería ser lo contrario, debería bajarme, no sé de dónde me están sacando un consumo tan alto, hasta ahora me ha tocado pagar pero ya quiero que me arreglen ese problema porque me parece injusto”, precisó la señora.