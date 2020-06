“Nos están poniendo barreras estando en las excepciones”: trabajadores sector salud

“El vigilante me dijo que no podía ingresar, después llamó a un supervisor, quien aseguró que nuestro permiso era solo para movilizarnos por la ciudad y que no permitiría nuestro ingreso, alegando que en Barranquilla y Bogotá les habían hecho cerrar las tiendas”, aseguró.

¿Cómo harán?

Todos alegan que la única forma que tienen para poder abastecerse es cuando salen de sus turnos, pues antes de ingresar, a las 6 de la mañana, muchos de estos comercios de alimentos no están abiertos al público.

“Muchos de nosotros mantenemos los cuidados dictados por el Ministerio de Salud, usamos tapabocas, nos lavamos las manos con regularidad y demás, somos personas comunes, por eso no entendemos por qué nos están cerrando estas puertas”, dijo una enfermera que prefirió mantener el anonimato.

Por su parte, Mendoza alega que “si compramos por internet, nos toca esperar hasta 24 horas para que nos lleven las cosas que pedimos y a veces no llega completo, por eso salimos de los hospitales y después de hacer la desinfección adecuada nos vamos a mercar. Ahora, por ejemplo, en este fin de semana, ¿cómo haré?, pues no tuve la oportunidad de hacer las compras”, comentó indignado añadiendo que “lo que no me gustó fue la forma como nos trataron, como si nosotros no tuviéramos oportunidad”.

A demás aseguran que incluso en algunas entidades bancarias han comenzado a tener estas actitudes con ellos, por lo que le piden a la Alcaldía que los ayude, debido a que el único tiempo que tienen para hacer sus vueltas personales es al terminar su turno.