“Noticia de entrega de becas a bachilleres es falsa”: Colegio Mayor de Bolívar

El rector de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, Jairo Argemiro Mendoza Álvarez, desmintió la información que circula en varias redes sociales sobre supuestas becas gratis para bachilleres que finalizaron recientemente sus estudios, y para aquellos que aún cursan los grados 10 y 11 en establecimientos públicos de la ciudad.

Jairo Mendoza hizo un llamado a los directivos educativos, docentes, estudiantes y autoridades académicas distritales para evitar socializar o multiplicar estos falsos anuncios.

Sobre el particular aclaró que las fundaciones y entidades que aparecen como intermediarias no tienen conocimiento de tales beneficios educativos, y que los números telefónicos fijos y móviles (celulares) que aparecen en las publicaciones no existen.

Advirtió el rector del Colegio Mayor de Bolívar, Jairo Mendoza Álvarez, que personas inescrupulosas aprovechan este tipo de informaciones malintencionadas para obtener beneficios particulares.

Finalmente, dijo que cuando se va a dar esta clase de patrocinios educativos se anuncia a través de los canales informativos oficiales del alma máter, como la página web, el boletín digital InfoMayor y las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.