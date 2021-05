Nueva marcha este 1 de mayo: así será el recorrido en Cartagena

“En pie de lucha”, así continúan miles de cartageneros que rechazan la reforma tributaria radicada en el Congreso de la República.

Luego de una multitudinaria y pacífica marcha que se realizó el 28 de abril y un cacerolazo que se escuchó desde distintos rincones de la ciudad, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fecode, organizaciones estudiantiles, plataformas sociales y sindicales de Cartagena convocaron a una nueva movilización para este sábado, primero de mayo. (Lea aquí: De manera pacífica cartageneros dijeron ‘no’ a la reforma tributaria)

Gil Prasca, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bolívar, manifestó que esta nueva jornada del paro nacional “por vida, paz, democracia y contra la reforma tributaria” se une a la conmemoración del Día Internacional de los trabajadores, fecha que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras.

“El pueblo con sus organizaciones sociales, populares, sindicales, pensionados, partidos alternativos, estudiantes, mujeres, afros, taxistas, mototaxistas, campaña desmonte peajes, ciudadanos indignados seguimos en pie de lucha. Exigimos el retiro del proyecto de ley de la reforma tributaria, además de los proyectos 003, que legaliza las plataformas digitales de transporte; el 010, que convierte la salud en un negocio; el 566, que desmejora los aportes a las cajas de compensación; y la derogación del decreto 1174 del 2020, reforma laboral y pensional por decreto”, sostuvo el líder sindical.

Prasca reiteró que pese a una medida cautelar ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al toque de queda decretado por la Alcaldía de Cartagena para este fin de semana, ejercerán su derecho a la protesta.

“Estamos ejerciendo el derecho fundamental a protestar, que no está sometido a permiso o autorización previa y que no se puede suspender ni en estados de excepción, sent - c-223 de 2017, que es obligatoria para todos los jueces y autoridades”, afirmó.

Hernando Samudio, ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Bolívar, indicó que seguirán en paro indefinido hasta que se hunda la ‘Ley de Solidaridad Sostenible’. “No vamos a aceptar que nos impongan esa reforma tributaria nefasta, eso es un adefesio que atenta de manera brutal contra el pueblo colombiano y la clase trabajadora, por eso nos seguiremos manifestando en las calles, a pesar de la pandemia, pero no vamos a retroceder en nuestra intención de que el Gobierno retire la reforma”.