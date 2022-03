Nueva rotación de pico y placa para taxis en Cartagena

Desde este lunes, 7 de marzo, entra en vigencia la nueva rotación del pico y placa para taxis en Cartagena.

En el Decreto 0940 del 25 de agosto de 2021 quedó establecido que, de acuerdo a su último dígito de placa, los taxis no circularán entre las 6:00 a.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente, de lunes a viernes, en todas las vías de la ciudad.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informó que la nueva rotación, que se extenderá hasta el 1 de abril, queda así:

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

El DATT explicó que el pico y placa de taxis es necesario para descongestionar las principales vías e intersecciones viales de la ciudad, ya que se evidenció que los vehículos que prestan el servicio público individual de pasajeros tipo taxis circulan en una proporción importante de viajes diarios sin pasajero.