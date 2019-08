Nuevamente hay quejas por Transcaribe en Las Delicias

Los habitantes del barrio Las Delicias volvieron a quejarse de los buses de Transcaribe.

Se trata, como ya se ha dicho en otras oportunidades, de uno de los barrios apostados a lo largo de la avenida del Consulado.

A la queja también se sumaron vecinos de los barrios El Carmen y el conjunto residencial Cavipetrol, ambos aledaños a Las Delicias.

Mariela Cantillo, una de las gestoras cívicas de Las Delicias, expresó que el problema con la vibración de las viviendas y las grietas en las paredes ha continuado, sin que autoridad alguna tome cartas en el asunto.

“Todos los días --contó--, desde las primeras horas de la mañana, comienza la molestia con los busetones. Llegan las horas de la noche y no podemos dormir, porque la tembladera de las ventanas, las puertas y los techos no nos deja”.

Tal como lo señalaron desde el año pasado, los reductores de velocidad hacen que los busetones salten y hagan temblar las casas, “porque los conductores no es que manejen suave”.

Dice señalar a los vehículos de Transcaribe, “porque tenemos cuarenta años de vivir por aquí, viendo el flujo vehicular del Consulado y nunca habíamos tenido problemas con eso, hasta que llegaron los busetones de Transcaribe”.

Según ellos, cuando se rumoraba que la avenida del Consulado sería una de las vías de los vehículos de Transcaribe, “nadie de esa empresa ni de la Alcaldía vino a reunirse con nosotros, para explicarnos cómo era ese asunto. Nunca los vimos averiguando en qué condiciones estaría el terreno y si la avenida estaba preparada para resistir el peso de esos buses”.

Jorge Woodbine, otro habitante de Las Delicias, agregó que, respecto a esta situación, ya se le han enviado comunicaciones a la empresa Transcaribe, al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y a la Secretaría de Planeación del Distrito.

“Creemos --dijo-- que la primera medida para solucionar esta molestia sería retirar los reductores de velocidad que no son permanentes. Son para dos o tres años, dependiendo de la necesidad vial”.

Prosiguió relatando que en la época en que los instalaron “prestaron un buen servicio, ya que redujeron considerablemente la accidentalidad y el abuso en la velocidad de los carros, pero ya está siendo hora de que se piense en retirarlos”.

Según Woodbine, cuando la comunidad expuso las primeras quejas, la empresa Transcaribe anunció que daría unas capacitaciones a sus conductores para reducir las molestias, “pero vemos que esa medida no ha funcionado, porque los choferes no quieren acogerse a las señalizaciones y no sabemos cuántas capacitaciones necesitan estos señores, para que conduzcan como debe ser”.

Añadió que otra medida efectiva “podría ser que se retiren estos reductores y nos instalen unos como los que están en Manga, de manera que los conductores, viéndolos más grandes, se acostumbren a reducir la velocidad”.

Cabe destacar que, por el auge comercial de la zona, la avenida del Consulado, al igual que las vías aledañas, frecuentemente es utilizada por todo tipo de vehículos, incluyendo algunos pesados como los proveedores de tiendas y supermercados.

Edilberto Mendoza Góez, director del DATT, advirtió que por ahora no se pueden retirar los reductores que están en el Consulado, ya que su despacho carece de presupuesto.

“En estos momentos --advirtió-- estamos esperando un presupuesto que nos enviará el alcalde (e) Pedrito Pereira, pero solo para señalizaciones. No hay posibilidades de poner unos reductores como los que están en Manga, porque son más caros y no apropiados para una vía de alto volumen vehicular como el Consulado”.

A su vez, el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, comentó que “hasta que no haya un estudio técnico que compruebe que Transcaribe está afectando viviendas en el sector, no se puede tomar una decisión al respecto”.

El Universal intentó conocer la opinión del secretario de Infraestructura del Distrito, Édgar Marín, quien debe hacer los estudios técnicos que menciona Ripoll, pero no fue posible.